Европейский союз и Великобритания достигли единства по Brexit. Итоговое соглашение готово.

Соглашение по Brexit технически согласовали, но оно будет направлено на рассмотрение правительству Британии, пишет The Guradian.

Премьер-министр Тереза Мэй инициирует экстренное заседание правительства в среду, на котором рассмотрят соглашение.

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На заседании запустят процесс ратификации, чтобы соглашение удалось подписать на саммите Европейского совета в ноябре.

Ранее Факты ICTV писали, что 20 октября десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit. В свою очередь Тереза Мэй заявила, что в вопросе Brexit осталось решить только проблему с границей Ирландии.

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