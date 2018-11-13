Американский телеканал CNN подал в суд на президента США Дональда Трампа, поскольку главного корреспондента канала лишили пресс-аккредитации в Белом доме.
Из-за того, что корреспондента Джима Акосту из CNN лишили пресс-аккредитации в Белом доме, телеканал решил подать в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких членов его администрации, сообщает пресс-служба CNN.
По словам телеканала, отменой аккредитации администрация президента нарушила две поправки к американской Конституции.
Кроме Трампа в иске указанны:
- руководитель администрации Джон Келли;
- пресс-секретарь Сара Сандерс;
- директор Секретной службы Джозеф Клэнси;
- заместитель директора по коммуникациям Билл Шайн.
CNN требует немедленно восстановить аккредитацию Акосты и пускать его в Белый дом.
Читайте: Дождь – это несерьезно: армия Франции троллит Трампа
К слову, одна из активисток Femen в Париже попыталась пробраться к кортежу президента США Дональда Трампа.