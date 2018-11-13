Американский телеканал CNN подал в суд на президента США Дональда Трампа, поскольку главного корреспондента канала лишили пресс-аккредитации в Белом доме.

Из-за того, что корреспондента Джима Акосту из CNN лишили пресс-аккредитации в Белом доме, телеканал решил подать в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких членов его администрации, сообщает пресс-служба CNN.

По словам телеканала, отменой аккредитации администрация президента нарушила две поправки к американской Конституции.

Кроме Трампа в иске указанны:

руководитель администрации Джон Келли;

пресс-секретарь Сара Сандерс;

директор Секретной службы Джозеф Клэнси;

заместитель директора по коммуникациям Билл Шайн.

CNN требует немедленно восстановить аккредитацию Акосты и пускать его в Белый дом.

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К слову, одна из активисток Femen в Париже попыталась пробраться к кортежу президента США Дональда Трампа.