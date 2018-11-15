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Оксфордский словарь назвал слово 2018 года

Прилагательное токсичный стало словом 2018 года по версии Оксфордского словаря.

оксфордський словник

Словом 2018 года по версии Оксфордского словаря стало прилагательное токсичный.

За год это слово употребляли как в прямом, так и в переносном смысле.

Количество просмотров страницы со словом токсичный увеличилось на 45%.

Читайте: Не биткоин: названо главное слово 2017 года

К слову, третье место в поисковых запросах занимает словосочетание токсичное вещество.

Это связывают с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Фото: Bahadir Yeniceri/Dreamstime.com

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