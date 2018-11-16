Главные подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля – Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров) – получили деловые визы в Великобританию, не имея там бизнеса, благодаря вмешательству ФСБ, которая шантажировала сотрудника британского визового центра TLSсontact.

Бывший сотрудник британского визового центра TLSсontact под вымышленым именем Вадим Митрофанов рассказал, что ФСБ РФ пыталась его завербовать путем угроз и шантажа, чтобы отправить в страну пару человек, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

По его словам, это было в марте 2016 года, а через несколько месяцев Петров и Боширов впервые оказались в Великобритании.

Митрофанов утверждает, что вынужден был подписать соглашение о сотрудничестве, потому что его семье угрожали, но старался предоставлять ФСБ минимум информации.

В начале 2017 года Митрофанову удалось вывезти семью за границу и обратиться за убежищем в США, но его показания американские спецслужбы то ли не передали британским коллегам, то ли британцы не отнеслись к ним с должным вниманием.

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Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Недавно в МИД заявили, что Великобритания в ближайшее время покончит с сетью агентов ГРУ России на своей территории.

Фото: ІС