PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Отруєння Скрипаля: як Петров і Боширов проникли до Великої Британії/

Отравление Скрипаля: как Петров и Боширов проникли в Великобританию

Главные подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля – Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров) – получили деловые визы в Великобританию, не имея там бизнеса, благодаря вмешательству ФСБ, которая шантажировала сотрудника британского визового центра TLSсontact.

Бывший сотрудник британского визового центра TLSсontact под вымышленым именем Вадим Митрофанов рассказал, что ФСБ РФ пыталась его завербовать путем угроз и шантажа, чтобы отправить в страну пару человек, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

По его словам, это было в  марте 2016 года, а через несколько месяцев Петров и Боширов впервые оказались в Великобритании.

Митрофанов утверждает, что вынужден был подписать соглашение о сотрудничестве, потому что его семье угрожали, но старался предоставлять ФСБ минимум информации.

В начале 2017 года Митрофанову удалось вывезти семью за границу и обратиться за убежищем в США, но его показания американские спецслужбы то ли не передали британским коллегам, то ли британцы не отнеслись к ним с должным вниманием.

Читайте: Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times

Напомним, Руслан Боширов и Александр Петров — главные подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Недавно в МИД заявили, что Великобритания в ближайшее время покончит с сетью агентов ГРУ России на своей территории.

Фото: ІС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тереза Мей
Отставка Терезы Мэй: в Великобритании собрали достаточно голосов – СМИ
оксфордський словник
Оксфордский словарь назвал слово 2018 года
Эко-автобусы и фильтры на вокзале: как в Великобритании очищают воздух
5 часов обсуждений: Лондон одобрил соглашение по Brexit
Текст соглашения по Brexit готов: решение за правительством Британии
Это был не Швиммер. Полиция поймала вора, который вынес ящик пива в Британии
ДТП у Лондоні
ДТП в Лондоне: пьяный водитель автобуса снес остановку с людьми
санкції
Великобритания требует новых санкций ЕС против ГРУ России
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка