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Северная Корея испытала новое оружие

Северная Корея провела испытания нового тактического оружия.

північна корея

В Северной Корее провели испытания нового высокотехнологичного тактического оружия. Об этом сообщает издание Yonhap.

Испытания прошли успешно.

Читайте: Северная Корея секретно работает над созданием биологического оружия

Подробной информации о характеристиках этого оружия пока нет.

Эта разработка должна увеличить боевую мощь армии КНДР.

К слову, проведенные испытания нового оружия были первыми с 2017 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Северная Корея может возобновить разработку ядерного оружия.

Фото: Birgit Schmidt/Dreamstime.com

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