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В ЕС пассажирам будут возвращать 100% стоимости билетов в случае задержки поезда

Европарламент принял решение возмещать полную стоимость билетов в случае опоздания поезда.

Потяг

В Европейском парламенте приняли изменения в законодательство, которые предполагают возмещение стоимости билета на поезд на 100% в том случае, если он опоздал, сообщается на сайте Европарламента.

Если поезд будет задерживаться на час и для этого не будет веской причины, то пассажирам компенсируют 50% стоимости билета.

В случае задержки на полтора часа компенсируют 75% стоимости билета, а при двухчасовой задержке возместят полную стоимость билета.

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При этом у железнодорожных компаний будет ограниченное количество случаев, в которых в качестве оправдания может быть использовано понятие чрезвычайные обстоятельства.

Теперь изменения должны утвердить в Совете ЕС.

К слову, поезд, который ходит в Международный аэропорт Борисполь, получил название Kyiv Boryspil Express.

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