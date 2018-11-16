Члены консервативной партии Великобритании собрали достаточное количество голосов для того, чтобы инициировать процедуру отставки премьер-министра Терезы Мэй.

Члены консервативной партии Великобритании собрали 48 писем о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, чего достаточно для начала процедуры ее отставки, сообщает Sky News.

Вопрос о недоверии к Мэй планируют поднять уже 20 ноября.

Член парламента Генри Смит заявил, что передал вотум недоверия премьер-министру.

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Сейчас для процедуры отставки премьер-министра в Великобритании достаточно, чтобы 15% Консервативной партии в парламенте отправили председателю комитета письмо, в котором говорится о потере доверия к премьеру.

По информации источника издания, проведение голосования касательно вотума недоверия к Мэй может состояться в ближайшее время.

К слову, ЕС и Великобритания технически согласовали договор о Brexit и теперь решение должно рассмотреть британское правительство.