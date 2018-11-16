PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Відставка Терези Мей: у Великій Британії зібрали достатньо голосів - ЗМІ/

Отставка Терезы Мэй: в Великобритании собрали достаточно голосов – СМИ

Члены консервативной партии Великобритании собрали достаточное количество голосов для того, чтобы инициировать процедуру отставки премьер-министра Терезы Мэй.

Тереза Мей

Члены консервативной партии Великобритании собрали 48 писем о недоверии премьер-министру Терезе Мэй, чего достаточно для начала процедуры ее отставки, сообщает Sky News.

Вопрос о недоверии к Мэй планируют поднять уже 20 ноября.

Член парламента Генри Смит заявил, что передал вотум недоверия премьер-министру.

Читайте: Десант РФ в Британии: в Лондоне развесили билборды поздравлений Путина с Brexit

Сейчас для процедуры отставки премьер-министра в Великобритании достаточно, чтобы 15% Консервативной партии в парламенте отправили председателю комитета письмо, в котором говорится о потере доверия к премьеру.

По информации источника издания, проведение голосования касательно вотума недоверия к Мэй может состояться в ближайшее время.

К слову, ЕС и Великобритания технически согласовали договор о Brexit и теперь решение должно рассмотреть британское правительство.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отравление Скрипаля: как Петров и Боширов проникли в Великобританию
Эко-автобусы и фильтры на вокзале: как в Великобритании очищают воздух
5 часов обсуждений: Лондон одобрил соглашение по Brexit
Текст соглашения по Brexit готов: решение за правительством Британии
Это был не Швиммер. Полиция поймала вора, который вынес ящик пива в Британии
ДТП у Лондоні
ДТП в Лондоне: пьяный водитель автобуса снес остановку с людьми
Тереза Мэй попала в ДТП, есть раненые
Впервые в истории: британец вплавь обогнул Великобританию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка