Президент Франции Эммануэль Макрона призвал европейские страны к единству, чтобы дать отпор силам, которые пытаются их поссорить.

Выступая в Бундестаге по случаю Дня народной скорби в Германии, Маркон заявил, что “есть много сил, которые пытаются настроить нас друг против друга”, передает Укринформ.

– В таком миропорядке наша сила – в нашем единстве, – сказал он.

По его словам, такое единство не означает принудительного единодушия, а только взаимную открытость с учетом интересов объединенной Европы.

В то же время Макрон считает, что Европе нужно больше суверенитета.

Читайте: Путин мечтает о развале Евросоюза – Макрона

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью о необходимости создать армию, которая будет защищать ЕС от России, Китая и США.

Фото: dreamstime.com