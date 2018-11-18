Российский финансист и блогер Слава Рабинович не считает возможность захвата Беларуси Россией чем-то невероятным, вспомнив 2014 год, когда Путин отобрал Крым и начал войну на Донбассе.

– Поэтому я не имею никаких иллюзий по поводу того, к чему может прибегнуть путинская ОПГ, – заявил Рабинович в интервью Апострофу.

По его мнению, захват Беларуси выгоден для РФ по двум причинам.

– Во-первых, для поддержания патриотического угара. Во-вторых, чтобы решить для Путина проблему 2024 года, когда придется делать вид, что президентом будет кто-то другой. Чтобы не выпускать власть из рук, можно стать президентом нового объединенного государства, – подытожил эксперт.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова закрыть границы с Россией.

Летом Лукашенко прокомментировал возможность “присоединения” к России, и заявил, что Беларусь “никогда не станет вассалом ни одной страны”.