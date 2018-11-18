Главным претендентом на пост главы Интерпола является вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.

Российский генерал-майор Александр Прокопчук имеет все шансы возглавить Интерпол. Основным соперником за эту должность для него будет южнокореец Ким Чон Ян.

Возможную победу Прокопчука прокомментировал глава МВД Украины Арсен Аваков, который находится на Генассамблее Интерпола. По его словам, победа на выборах развяжет России руки для злоупотреблений, которые она будет использовать на политической арене – для давления на своих оппонентов.

Аваков напомнил исторический период 1938 – 1945 годов, когда Интерполом руководили Гейндрих и Кальтенбруннер.

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– Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол – гибридная угроза для всего мира, – отметил Арсен Аваков.

Напомним, предыдущий глава организации Мэн Хунвэй пропал в Китае. Как оказалось, его арестовали по подозрению в коррупции.