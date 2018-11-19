Депутат Европарламента призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила в Twitter, что странам Европейского союза нужно будет покинуть Интерпол, если его возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

– Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть организацию, – сообщила Хармс.

В конце сентября глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез, из-за чего было объявлено переизбрание главы организации.

Сейчас он находится в Китае, где против него ведут расследование по делу о коррупции.

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Напомним, по информации СМИ, Интерпол может возглавить вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.