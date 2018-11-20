Для того, чтобы предотвратить эскалацию в демилитаризированной зоне, КНДР приняла решение взорвать десять постов на границе с Южной Кореей.
КНДР приняла решение взорвать десять постов охраны на границе с Южной Кореей, чтобы не допустить эскалации, сообщает Ренхап.
Этот шаг должен помочь снизить напряженность в отношениях стран и предотвратить возможные инциденты в демилитаризованной зоне.
В Южной Корее также пообещали уничтожить десять своих постов.
Однако у стран есть возможность сохранить охранный пост, если он имеет историческую ценность.
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К слову, во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали широкомасштабное соглашение.
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