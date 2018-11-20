PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Аби запобігти ескалації: КНДР підірвала 10 постів на кордоні з Південною Кореєю/

Чтобы предотвратить эскалацию: КНДР взорвала 10 постов на границе с Южной Кореей

Для того, чтобы предотвратить эскалацию в демилитаризированной зоне, КНДР приняла решение взорвать десять постов на границе с Южной Кореей.

КНДР Південна Корея

КНДР приняла решение взорвать десять постов охраны на границе с Южной Кореей, чтобы не допустить эскалации, сообщает Ренхап.

Этот шаг должен помочь снизить напряженность в отношениях стран и предотвратить возможные инциденты в демилитаризованной зоне.

В Южной Корее также пообещали уничтожить десять своих постов.

Однако у стран есть возможность сохранить охранный пост, если он имеет историческую ценность.

Читайте: КНДР скрыла от США 13 ракетных баз – найдены тайные объекты

К слову, во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали широкомасштабное соглашение.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка