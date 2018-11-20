Четверо сенаторов США обратились к американскому президенту Дональду Трампу, чтобы он не позволил россиянину занять пост главы Интерпола.

Четверо сенаторов США обратились к американскому президенту Дональда Трампа и Интерполу, чтобы они не дали российскому генерал-майору Александру Прокопчуку стать главой организации, сообщается на сайте сенатора Роджера Викера.

Они сравнили назначение россиянина главой Интерпола с тем, если бы лису сделали ответственной за курятник.

– Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов, – говорится в заявлении сенаторов.

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По их словам, стратегия России была направлена ​​на укрепление авторитарного режима Путина и Прокопчук принимал в ней участие. В случае избрания на пост главы россиянин может блокировать проведение реформ.

К слову, Украина может приостановить членство в Интерполе, если организацию возглавит россиянин.