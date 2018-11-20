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Литва может выйти из Интерпола – причина

Литва заявила о возможном выходе из Интерпола в случае избрания его главой россиянина.

інтерпол

Литва сообщила о возможном выходе c Интерпола, если его главой выберут русского генерала Александра Прокопчука.

Об этом говорится в принятой литовским Сеймом резолюции.

Документ поддержали 88 депутатов.

По мнению главы МВД Литвы Еймутиса Мисюнаса, если главой организации станет Александр Прокопчук, Интерпол рискует стать политизированным орудием режимной расправы.

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К слову, выборы нового главы Интерпола состоятся состоятся 21 ноября.

Ранее Факты ICTV писали о призывах американских сенаторов не назначать россиянина главой Интерпола.

Фото: Imran Ahmed/Dreamstime.com

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