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Новые санкции США: Россию наказали за поставки нефти в Сирию

США ввели санкции за незаконные поставки нефти режиму президента Сирии Башара Асада против российских компаний Глобальные концепции Групп и Промсырьеимпорт, а также одного из руководителей последней – Андрея Догаева.

Санкції проти РФ

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В этом списке оказались еще пять граждан из Ирана, Сирии и Ливана, а также иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.

Нынешние санкции направлены против схемы, с помощью которой Иран и Россия укрепляют режим Асада.

При этом главным фигурантом схемы называют проживающего в Лондоне выходца из Сирии Мохаммада Амера Алчвики.

Отмечается, что его компания Глобальные концепции Групп при сотрудничестве с Промсырьеимпортом организовала поставки иранской нефти в Сирию.

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В конце сентября Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Фото: Dreamstime

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