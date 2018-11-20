США ввели санкции за незаконные поставки нефти режиму президента Сирии Башара Асада против российских компаний Глобальные концепции Групп и Промсырьеимпорт, а также одного из руководителей последней – Андрея Догаева.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В этом списке оказались еще пять граждан из Ирана, Сирии и Ливана, а также иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.

Нынешние санкции направлены против схемы, с помощью которой Иран и Россия укрепляют режим Асада.

При этом главным фигурантом схемы называют проживающего в Лондоне выходца из Сирии Мохаммада Амера Алчвики.

Отмечается, что его компания Глобальные концепции Групп при сотрудничестве с Промсырьеимпортом организовала поставки иранской нефти в Сирию.

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В конце сентября Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

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