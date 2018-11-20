PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Великобритания назвала кандидата на должность главы Интерпола/

Великобритания назвала кандидата на должность главы Интерпола

В Великобритании считают, что новым главой Интерпола должен стать представитель страны, которая уважает права человека.

Об этом британский министр внутренних дел Саджид Джавид написал в Twitter.

При этом он отметил, что исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании.

Напомним, выборы нового руководителя Интерпола состоятся 21 ноября.

Читайте: Украина может приостановить членство в Интерполе

Ггавным претендентом на пост главы Интерпола является вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.

Ранее Факты ICTV писали о призывах американских сенаторов не назначать россиянина главой Интерпола.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

інтерпол
Литва может выйти из Интерпола – причина
Інтерпол
Американские сенаторы призвали не назначать россиянина главой Интерпола
Украина может приостановить членство в Интерполе
Brexit
Соглашение о Brexit готово: страны ЕС поддержали проект
Інтерпол
Евродепутат призвала ЕС покинуть Интерпол, если во главу поставят россиянина
Brexit
Выход Великобритании из ЕС могут продлить – СМИ
Угроза миру: генерал РФ может возглавить Интерпол
Отравление Скрипаля: как Петров и Боширов проникли в Великобританию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка