В Великобритании считают, что новым главой Интерпола должен стать представитель страны, которая уважает права человека.

Об этом британский министр внутренних дел Саджид Джавид написал в Twitter.

При этом он отметил, что исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Йонг Ян имеет полную поддержку Великобритании.

Напомним, выборы нового руководителя Интерпола состоятся 21 ноября.

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Ггавным претендентом на пост главы Интерпола является вице-президент организации россиянин Александр Прокопчук.

Ранее Факты ICTV писали о призывах американских сенаторов не назначать россиянина главой Интерпола.