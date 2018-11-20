Европейский Союз не будет создавать собственную армию и конкурировать с НАТО.

Европейский Союз является политической организацией, поэтому не будет создавать собственную армию и конкурировать с НАТО.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

–Европейский Союз не является и не превратится в военный союз. Мы политический союз. Мы не строим европейскую армию,– сказала она.

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Федерика Могерини также добавила, что работа, которую осуществляет ЕС в сфере обороны, согласовывается с тем, что делает НАТО.

Такое взаимодействие укрепляет способности стран-членов союза и помогает им принимать на себя нагрузку в рамках НАТО.

Ранее Факты ICTV писали, что канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею создания общеевропейской армии.

Фото: Belish/Dreamstime.com