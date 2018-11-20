Форум мира, посвященный окончанию первой мировой, на правах хозяина открывал Макрон. В зале французского президента слушали лидеры ведущих государств. В первом ряду рядом посадили Путина и Меркель. Эту речь не услышал лишь один вип-гость. Трамп мероприятие проигнорировал. Вместо этого американский президент со второй попытки посетил кладбище, где похоронены американские солдаты, которые погибли во время войны. После Трамп уехал из Франции. Так и не встретившись с Путиным один на один.

Правда, они сидели за большим общим столом во время ланча, в Елисейском дворце, но не рядом, а напротив и полноценного разговора не получилось. Так и не дождавшись такого желаемого рандеву с Трампом Путин тоже быстро полетел из Франции, оставив Макрона и Меркель, которые во время официальной церемонии попали в очень неудобную ситуацию. Несмотря на в целом дружественную атмосферу и многочисленные улыбки лидеров стран, о разоружении речь не шла. Напротив прозвучало довольно сенсационное заявление о создании общеевропейской армии.

Зачем создавать общую армию? Если существуют многонациональные силы НАТО. Над этим вопросом дискутируют эксперты. Более того, среди возможных военных угроз для Европы Макрон в один ряд поставил Россию, Китай и… США. После такого личная встреча президентов далась нелегко.

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Россия же продолжает раздувать войну в Украине и именно в день проведения Форума мира организовала фейковые выборы на Донбассе. Порошенко в Париже встретился с Меркель и Макроном, которые раскритиковали псевдовыборы на Донбассе. С осуждением выступил и постоянный совет ОБСЕ. Украина призывает мир усилить санкции против России. Главные фамилии коллаборационистов давно известны. В Донецке на псевдо-выборах победил Денис Пушилин, а в Луганске – Леонид Пасечник.

Сам процесс так называемых выборов ничего общего с волеизъявлением не имеет. Участки скорее напоминали ярмарки с элементами циркового представления, – говорят обозреватели. Эти выборы не признала ни одна страна мира. Парадоксально, что даже Россия, которая все организовала, на официальном уровне отмалчивается, а сам Путин выразил недоумение – почему весь цивилизованный мир осудил такие выборы на Донбассе. Псевдо-выборы показали и насколько жесткая конкуренция в Кремле за право заниматься вопросами Донбасса и первым выслужиться перед Путиным. Соревнуются ФСБ – куратор Сурков и ГРУ, которое в составе Минобороны с главой Шойгу, – говорят аналитики.



К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина готовит новые санкции из-за “выборов” на Донбассе.