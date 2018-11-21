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Без представителя РФ: кто стал новым главой Интерпола

Новым главой Интерпола избрали южнокорейского представителя Ким Чон Янга.

Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в Twitter.

Ближайшие 2 года Интерпол будет возглавлять Ким Чон Янга из Южной Кореи.

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К слову, главным его соперником на выборах был россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола.

Ранее Факты ICTV писали, что d случае, если бы  Интерпол возглавил россиянин, Украина могла приостановиться свое членство.

Фото: Jimmytst | Dreamstime.com

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