Новым главой Интерпола избрали южнокорейского представителя Ким Чон Янга.
Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в Twitter.
Ближайшие 2 года Интерпол будет возглавлять Ким Чон Янга из Южной Кореи.
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К слову, главным его соперником на выборах был россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола.
#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.
Ранее Факты ICTV писали, что d случае, если бы Интерпол возглавил россиянин, Украина могла приостановиться свое членство.
Фото: Jimmytst | Dreamstime.com