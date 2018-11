Об этом сообщается на официальной странице Интерпола в Twitter.

Ближайшие 2 года Интерпол будет возглавлять Ким Чон Янга из Южной Кореи.

Читайте: Литва может выйти из Интерпола – причина

К слову, главным его соперником на выборах был россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.