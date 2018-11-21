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Больше двух метров! 11-летняя китаянка стала самой высокой девочкой

В Китае нашли самую высокую девочку в мире. Ее рост составляет 208 см.

При этом девочке всего-то 11 лет. При этом среднестатистический рост шестиклассницы составляет 140 см.

Зовут героиню этой истории Чжан Цзыюй и живет она в городе Цзинань, провинция Шаньдун. Об этом сообщает Daily Mail.

Будущую профессию шестиклассница выбрала, исходя из своих физических данных: она хочет стать баскетболисткой. Любовь к спорту привили ей родители, мать девочки играла за сборную страны, а теперь тренирует команду. Примечательно, что родители тоже высокого роста – 180 см.

Zhang's friends are no match for the towering girl at a game of catch on the playground

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К слову, в книгу рекордов Гиннесса, как самая высокая девочка в мире, занесена 12-летняя англичанка Софи Холлинс. Но ее рост составляет всего 188 см. Неясно будут ли родители Чжан Цзыюй регистрировать свою дочь, как новую рекордсменку.

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