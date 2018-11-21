Венский аэропорт Швехат. Именно здесь в поле зрения полиции попал мужчина, из-за которого разгорелся громкий скандал в истории современной немецкой армии.

Он прокололся, когда спрятал в туалете аэропорта пистолет. За ним начали наблюдения. И впоследствии идентифицировали как старшего лейтенанта Бундесвера, некоего Франко А.

К делу подключилась немецкая полиция. И выяснила шокирующую деталь. Оказалось – офицер вел двойную жизнь – на военной службе он был немцем, а в гражданской жизни сирийским беженцем. Путем обмана ему удалось получить статус беглеца.

По данным немецкой прессы, в которую попали материалы следствия сообщники якобы планировали ряд терактов с целью очернить мигрантов, к которым, по их мнению, слишком лояльно относится правительство.



Основным должен был стать так называемый день икс. Заговорщики хотели убить сразу нескольких видных немецких политиков. Среди них в частности бывший президент Йоахим Гаук.

Заговорщикам продолжительное время удавалось в секрете держать свои встречи. У них был информатор в прокуратуре, который препятствовал следствию. Вовремя предупреждал военных о запланированных обысках.

По данным издания Фокус всех заговорщиков курировала организация ветеранов Юнитер. На складах они длительное время собирали оружие – гранаты, автоматы, боеприпасы и горючее. И продолжалось это более года.

Расследование выяснило, еще более шокирующий факт – всех этих военных объединяла симпатия к нацистам. В комнате задержанного Франко в казарме нашли изображение солдата вермахта и муляж автомата со свастикой. А дипломная работа, которую он защищал, была откровенно праворадикальных взглядов.

Тот факт, что солдат смог защитить магистерскую работу, которая была откровенно расистской и правоэкстремистской, а его руководители не придали этому значение – указывает на то, что там не соблюдают правила и нарушаются границы дозволенного.

За дело взялась лично министерша обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Это дело бросала тень на армию, которая уже много десятилетий пытается избавиться от негативного имиджа времен Второй Мировой.

По данным военной контрразведки, с 2012 года известно о 285 случаев праворадикальных нарушений. Два десятка военных уволили.

А между тем, не менее сенсационная военная история разворачивается в соседней с Германией Австрии. В Зальцбурге арестовали отставного полковника за шпионаж в пользу России.

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Задержанный австрийский полковник работал на российскую разведку ГРУ. Часто встречался с неким Юрием – куратором из Москвы. Сливал секретную информацию в обмен на деньги.

Больше всего россиян интересовали подробные досье на австрийских и некоторых натовских офицеров, с которыми общался шпион. Отдельный интерес у Москвы вызвали действия австрийской армии во время миграционной кризиса.

Шпион работал при семи правительствах. Но самый большой удар он нанес по имиджу современного, у которого очень теплые отношения с Москвой. Эта страна одна из немногих, которая выступает за отмену санкций с России.

Пока расследование продолжается. И ждут разъяснения со стороны России.

Российская же пропаганда активно раскручивает историю о том, что шпионский скандал – это политический заказ. Мол, таким образом, враги Кремля пытаются вбить кол между союзниками.

По данным австрийской прессы информацию о шпионе в Вене слили из Лондона. Великобритания сейчас ключевой враг России в Европе.

Впрочем, скандалы на этом не закончились. Не успели в Австрии поймать одного шпиона, как поймали второго. Полиция задержала работника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Он был контрразведчиком и сейчас ему грозит до 10 лет заключения.

Впрочем, несмотря на громкие скандалы австрийское правительство похоже не готово к разрыву с Москвой. Премьер заявил, что не будет отсылать дипломатов и собирается сохранить с Россией диалог.

Напомним, 9 ноября экс-полковника Вооруженных сил Австрии задержали за шпионаж для России.