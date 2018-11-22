PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Пережил атаку на Перл-Харбор - в США умер самый старый ветеран/

Пережил атаку на Перл-Харбор – в США умер самый старый ветеран

В США умер 107-летний ветеран, который пережил атаку на Перл-Харбор.

Бомби

В США умер 107-летний ветеран Рэй Чавес, которому удалось пережить атаку на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор, сообщает Fox News.

Чавес родился в 1911 году в Сан-Бернардино и рос в пригороде Сан-Диего, где и завещал себя похоронить.

Мужчина пошел служить на флот в возрасте 27 лет и его сразу же направили в Перл-Харбор. По словам дочери Чавеса, он не считал себя кем-то особенным и всегда рассказывал, что при атаке на Перл-Харбор просто делал свою работу.

Ветеран также рассказал, что ужасы, которые он увидел во время атаки на военно-морскую базу, навсегда оставили сильную травму.

Читайте: Умерла оперная певица Диана Петриненко

К слову, в Одессе во время работы умер известный военный врач Олег Кушнир.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Почему рухнули цены на нефть и когда в Украине подешевеет бензин
Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
Інтерпол
Американские сенаторы призвали не назначать россиянина главой Интерпола
В больнице США произошла перестрелка
Черная пятница 2018: где лучше покупать онлайн в Украине, США и ЕС
Ліфт
В США лифт с пассажирами упал с 95 этажа
Украина и США договариваются о новом военном оружии
В США на авиашоу самолет упал на автостоянку, погибли люди
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка