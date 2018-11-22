В США умер 107-летний ветеран, который пережил атаку на Перл-Харбор.
В США умер 107-летний ветеран Рэй Чавес, которому удалось пережить атаку на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор, сообщает Fox News.
Чавес родился в 1911 году в Сан-Бернардино и рос в пригороде Сан-Диего, где и завещал себя похоронить.
Мужчина пошел служить на флот в возрасте 27 лет и его сразу же направили в Перл-Харбор. По словам дочери Чавеса, он не считал себя кем-то особенным и всегда рассказывал, что при атаке на Перл-Харбор просто делал свою работу.
Ветеран также рассказал, что ужасы, которые он увидел во время атаки на военно-морскую базу, навсегда оставили сильную травму.
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