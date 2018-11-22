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Сбегал со свиданий, не заплатив: в США посадили альфонса

В США “ресторанный мошенник” проведет в тюрьме 120 дней.

В США осудили 45-летнего Пола Гонсалеса, который приглашал женщин на свидание в ресторан и исчезал, когда нужно было платить по счету.

Мужчина занимался мошенничеством целых два года, а знакомился с женщинами в интернете, сообщает BBC.

Теперь, по решению суда, он проведет в тюрьме 120 дней. Также ему назначен трехлетний испытательный срок.

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Жертвами Гонсалеса стали по меньшей мере 10 женщин. В общем мошенник задолжал различным ресторанам в Лос-Анджелесе и его окрестностях $950.

Подсудимый свою вину так и не признал.

Напомним, полиция задержала мошенников из “ЛНР”, которые выманили у украинцев 2,7 млн грн.

Фото: CBS

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