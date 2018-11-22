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Разрушены яхты и автомобили: в Турции пронеслись два смерча

В Турции пронеслись сразу два водяных смерча и привели к разрушениям.

Смерчи прошлись рядом с портом города Мармарис на юго-западе Турции. Интервал между ними составил примерно 40 минут.

В результате стихии были уничтожены четыре автомобиля, несколько яхт. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Anadolu.

Читайте: Риск землетрясений: Земля поглощает собственные океаны

К слову, на популярном турецком курорте Анталия туристы на пляже стали свидетелями двух смерчей над Средиземным морем. Тогда пострадал мужчина, его с травмами увезла скорая.

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