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Убийство посла РФ Карлова: Турция обвинила Гюлена

Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова имело целью ухудшить турецко-российские отношения, заявила прокуратура Анкары.

Прокуратура Анкары считает, что в убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова принимали участие 28 человек, среди которых Фетхуллах Гюлен.

Кроме проповедника в обвинительном заключении также называются имена Серифа Али Текелана, Эмрулла Услу и Сахина Сугута, пишет Anadolu.

Убийцы Карлова, члены организации FETO, преследовали цель совершить провокацию против турецко-российских отношений, считают прокуроры.

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Как известно, турецкое общественное движение FETO поддерживало идеи турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвинили в попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

Напомним, посол РФ Карлов был убит 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки. Убийца был ликвидирован полицией.

 

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