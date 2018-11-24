PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / В США придумали оружие для противодействия РФ/

В США придумали оружие для противодействия РФ

В Соединенных Штатах Америки разрабатывают ядерные боеголовки для противодействия России.

В США все войска будут вооружены гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа, заявил Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф.

Так, ВМС США работают над гиперзвуковым снарядом и ускорителем для него. Этим будут оснащены подводные лодки и корабли.

Будет разрабатываться и производиться партия маломощных боеголовок 76-2.

– Они будут прямым противовесом тому, что, как считает Россия, у нее уже есть, а у нас нет, – сказал Вулф.

Он также добавил, что США будут иметь возможность дать прямой ответ России.

Читайте: Уникальное российское оружие или фейк? Чем Путин пугает мир

Напомним, Украина и США договариваются о новом военном оружии.

ФотоUSNI News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Донбас танки РФ
Боевики перебрасывают под Горловку артиллерию и свежие силы
На Донбасс вторгся очередной российский “гумконвой”
Модернизированные танки и БТР: военным передали новую технику
Володимир Путін
Путин против саммита нормандской четверки до выборов в Украине
Меркель Макрон
Германия и Франция признали незаконными “выборы” в ОРДЛО
Как прошли фейковые “выборы” в ОРДЛО
“Выборы” в ОРДЛО Порошенко сделал заявление в Париже
Россия дотирует коррумпированных “лидеров” – Волкер о “выборах” в ОРДЛО
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка