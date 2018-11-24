В Соединенных Штатах Америки разрабатывают ядерные боеголовки для противодействия России.

В США все войска будут вооружены гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа, заявил Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф.

Так, ВМС США работают над гиперзвуковым снарядом и ускорителем для него. Этим будут оснащены подводные лодки и корабли.

Будет разрабатываться и производиться партия маломощных боеголовок 76-2.

– Они будут прямым противовесом тому, что, как считает Россия, у нее уже есть, а у нас нет, – сказал Вулф.

Он также добавил, что США будут иметь возможность дать прямой ответ России.

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Напомним, Украина и США договариваются о новом военном оружии.

Фото: USNI News