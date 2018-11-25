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В ЕС приняли соглашение по Brexit

Во время саммита в Брюсселе страны ЕС приняли соглашение о Brexit.

На саммите в Брюсселе странами Евросоюза было принято соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает BBC.

По словам главы делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, указанное соглашение не противоречит интересам Великобритании. Он надеется, что у страны останутся партнерские отношения с ЕС.

Теперь для того, чтобы решение вступило в силу, документ должны поддержать в британском парламенте. Однако с этим шагом могут возникнуть проблемы, поскольку многие парламентарии протестуют против утвержденных условий.

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К слову, после пяти часов переговоров кабинета министров Великобритании удалось принять проект соглашения по Brexit.

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