Утро вторника в Украине началось с пробок не только в столице, но и в регионах. Владельцы автомобилей в иностранной регистрации протестовали против новых правил растаможивания авто.

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики уверяет, при рассмотрении закона пошли навстречу едва ли не на все требования протестующих.

За 2-летнее авто с объемом двигателя до 2 литров стоимостью 10 тысяч евро придется выложить 3800 евро. За 5-летнюю машину, которую приобрели за 7500 евро – 3300. А за 20-летнее – при стоимости 1500 тысяч – 2300 евро.

В соседней Молдове все это прошли еще 2 года назад.

В 2016 году парламент Молдовы проголосовал за закон, в котором для машин, которые были ввезены до ноября 2016 – не были зарегистрированы – стоимость растаможивания снизили на 70%.



На такие условия молдавские водители согласились сразу. В среднем растаможка автомобиля обошлось в тысячу евро. По окончании льготного периода акцизные ставки снова выросли, как и штрафы.

Кроме штрафа водителю еще придется заплатить за услуги эвакуатора, который вывезет машину за пределы страны.

В Италии начала замечать машины с болгарскими, румынскими или польскими номерами. Оказалось, это один из способов экономии.

А еще водителя такого авто почти невозможно привлечь к ответственности при нарушении правил дорожного движения, если его фиксируют радары.

У итальянского уряда лопнуло терпение. В этом месяце они принял постановление – машины с иностранной регистрацией могут находиться в стране не более 60 дней – дальше штрафы.

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В Германии сейчас тоже бум на автомобили с польскими номерами. Чаще всего за рулем – мигранты из Восточной Европы – таким образом, они экономят на страховании.

Схема проста – машину записывают на родственника, который проживает в Польше. Оформляют на себя поручения. Обычно такие машины обнаруживают или полицейские, или соседи, которые пристально следят, чтобы все платили налоги. Еще один способ сэкономить – немцу покупать немецкую машину в Дании.

Напомним, в Черновицкой области таможня оформила растаможку первого автомобиля на еврономерах по льготным условиям.