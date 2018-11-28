1 марта 95-го. Листьев идет домой. Он зашел в дом номер 30, где жила его семья, все мысли – вокруг эфира программы Час пик, которую он только что провел. И которая станет последней.

В подъезде раздаются несколько выстрелов. Две пули – в тело и в голову. Жена Листьева Альбина в это время была дома – слышала какие-то хлопки.

Известный на весь СНГ и любимый российский телеведущий умирает на лестнице.

Конец восьмидесятых. В Советском Союзе перестройка и гласность. На Центральном телевидении журналисты в прямом эфире озвучивают то, о чем недавно говорили только шепотом на кухне.

Программа Взгляд – была одним из первых дыханий демократии. В эфире звучат даже имена топ-коррупционеров из рядов КПСС.



Между тем Взгляд становится едва ли не главной общественно-политической программой СССР. Специфический формат, острые мысли, молодежная современная музыка. Даже полузапрещенный тогда Виктор Цой – в прямом эфире Взгляда.

90-й год. Первый эфир легендарного Поле чудес – идею программы, оказывается, позаимствовали.

Первый барабан Листьев делал сам. Уже начальные прибыли превзойдут ожидания. К тому же, в страну начинают поступать различные товары, и для них нужна реклама. Деньги текли рекой. На тот момент Владислав Листьев – уже генеральный директор ОРТ.

Стоимость рекламы начинает расти. Но в то же время – нет белых правил, и на Останкино носят невероятные откаты. Такса за одну появление политика в эфире составляет 50-100 тысяч долларов. Минута рекламы товара не намного дешевле. Листьев пытается привести все в цивилизованные рамки.

Друзья убеждены, убийство – через рынок рекламы, который на ОРТ Листьев решил упорядочить. Именно об этом телеведущий рассказал Новикову на их последней встрече.

20 февраля 1995 года Листьев неожиданно объявил временный мораторий на рекламу в эфире ОРТ. За 10 дней его убили. Интересная деталь – Новиков вспоминает, как за несколько дней до убийства заметил, что на входной двери подъезда нет стекла.

В последние дни перед смертью, вспоминают друзья, Листьева что-то очень беспокоило.

Возможно, Листьев не обратил внимания на то, что кто-то следовал позади. А с верхних этажей навстречу уже идет второй киллер.

Машинально прикрывается рукой. Ранен. Убегает, но позади – встает стрелок номер два. Выстрел в затылок.

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Тогдашний президент России Борис Ельцин фактически признает свое бессилие.

С другой стороны, решение об упорядочении рекламного рынка принимал не лично Листьев.

За одной из версий Березовский задолжал Листьеву большую сумму денег. По другой, он использовал Листьева, чтобы забрать рекламный рынок Лисовского себе. Влад требовал объяснений и угрожал отдать все рекламные доходы государству. Возможно, это была последняя капля, и олигарх решил вывести наглого менеджера из игры.

Поиск ничем не завершился. Ни исполнителей, ни заказчиков. Листьев при себе имел дипломат с суммой денег – никто не забрал. Странно. Возможно, и так знали, что средства пойдут в наследство нужным людям? Это навело на еще одну версию.

Размер наследия Листьева до сих пор не обнародовали.

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