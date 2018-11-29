Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию освободить украинские корабли и моряков ВМС.
Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился с призывом к РФ освободить украинских моряков и захваченные корабли.
Об этом он сказал в комментарии Австрийскому агентстству прессы.
Себастьян Курц отметил, что важно соблюдать международное право, обеспечения судоходства и территориальной целостности Украины.
Он также добавил, что Австрия и в дальнейшем не будет признавать аннексию Россией Крыма.
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К слову, канцлер отметил, что Австрия сохраняет большой интерес к стабильности и позитивному развитию Украины.
Напомним, ранее агрессию России в Керченском проливе осудили Польша, Латвия, Канада и другие страны.
Фото: Себастьян Курц/Facebook