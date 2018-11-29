Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию освободить украинские корабли и моряков ВМС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц обратился с призывом к РФ освободить украинских моряков и захваченные корабли.

Об этом он сказал в комментарии Австрийскому агентстству прессы.

Себастьян Курц отметил, что важно соблюдать международное право, обеспечения судоходства и территориальной целостности Украины.

Он также добавил, что Австрия и в дальнейшем не будет признавать аннексию Россией Крыма.

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К слову, канцлер отметил, что Австрия сохраняет большой интерес к стабильности и позитивному развитию Украины.

Напомним, ранее агрессию России в Керченском проливе осудили Польша, Латвия, Канада и другие страны.

Фото: Себастьян Курц/Facebook