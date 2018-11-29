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Факти / Світ / На дві години: зустріч Путіна і Трампа відбудеться/

На пару часов: встреча Путина и Трампа состоится

На саммита G20 1 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в Аргентине 1 декабря в 16.30 по киевскому времени, сообщает Reuters, передает РБК.

Также стало известно, что переговоры продляться около 2 часов.

Читайте: Предупреждала ли Украина? Трамп изучает ситуацию в Азовском море

Ранее Факты ICTV писали, что из-за российской агрессии в Керченском проливе президент США может отменить свою встречу с главой РФ.

Фото: dreamstime.

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