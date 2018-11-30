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В Индонезии сотня осужденных сбежала из тюрьмы во время молитвы

В Индонезии в городе Банда Ачех во время молитвы из тюрьмы сбежали 87 заключенных.

Инцидент случился во время намаза, когда 720 заключенным разрешили покинуть камеры, пишет The Washington Post.

113 осужденных решили, что это отличная возможность для побега. Они обезоружили охрану тюрьмы и кинули в бега.

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Однако 26 беглецов успели задержать. Остальные кинулись в бега. Правоохранители перекрыли улицы и ведут поиски пропавших.

Ранее Факты ICTV писали, что 69-летний житель Нидерланд хочет изменить свой возраст, используя суд.

Фото: unsplash.

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