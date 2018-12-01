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Умер Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.

Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. 41-й президент США скончался на 95-м году жизни, пишет Интерфакс-Украина.

У Буша-старшего остались 5 детей, 17 внуков, 8 правнуков.

Старший сын бывшего американского лидера Джордж Буш тоже был президентом США. Другой сын – Джеб Буш – завоевал кресло губернатора Флориды.

Читайте: В США умер известный иллюзионист Рикки Джей

Напомним, жена Буша-старшего Барбара Пирс  ушла из жизни ранее в этом году.

Фото: twitter.com/georgehwbush

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