Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.
Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. 41-й президент США скончался на 95-м году жизни, пишет Интерфакс-Украина.
У Буша-старшего остались 5 детей, 17 внуков, 8 правнуков.
Старший сын бывшего американского лидера Джордж Буш тоже был президентом США. Другой сын – Джеб Буш – завоевал кресло губернатора Флориды.
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Напомним, жена Буша-старшего Барбара Пирс ушла из жизни ранее в этом году.
Фото: twitter.com/georgehwbush
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