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В Париже масштабные столкновения во время “топливных протестов”

Столкновения в Париже привели к задержанию 39 человек. Люди протестуют против повышения налогов на топливо.

39 протестующих были задержаны полицией в Париже во время митинга против повышения налогов на топливо. Люди выступают против таких действий власти, которые приведут к росту цен с 1 января.

Участие в акции на Елисейских полях и за их пределами приняли более 1 тыс. 500 демонстрантов, которые в результате устроили столкновения против полиции, сообщает Le Figaro.

СМИ пишут, что правоохранители были вынуждены применить против людей водометы и слезоточивый газ.

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Из-за событий на Елисейских полях движение транспорта в этом районе перекрыто.

Напомним, в ноябре на протесты против повышения налогов на топливо вышли 125 тыс. человек по всей Франции.

Фото: twitter.com/vladogb

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