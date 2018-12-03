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Пес Джорджа Буша-старшего провел хозяина в последний путь

Пользователей сети растрогало фото собаки умершего 30 ноября 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

На снимке любимый пес Буша – белый лабрадор по кличке Салли – очень грустный лежит у гроба своего хозяина.

– Миссия выполнена, – так подписано фото на странице собаки в Instagram, у которого более 100 тыс. подписчиков.

Снимок сделан на церемонии прощания с политиком, которая состоялась 2 декабря в Хьюстоне (штат Техас).

За короткое время Салли успел стать экс-президенту настоящим другом. Его подарила Бушу в июне 2018 года некоммерческая организация по обслуживанию ветеранов.

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Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. 41-й президент США скончался на 95-м году жизни. Причина его смерти пока что не названа.

К слову, собака умершего певца Джорджа Майкла, лабрадор по кличке Эбби, через год после смерти продолжал ждать хозяина на месте, которое стало народным мемориалом.

Фото: sullyhwbush/Instagram

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