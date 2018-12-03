PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Во время авиаудара США был ликвидирован командир афганских талибов/

Во время авиаудара США был ликвидирован командир афганских талибов

В результате авиационного удара США на юге Афганистана, погиб верховный командующий группировки “Талибан” Абдул Манан.

Командир “Талибана” Абдул Манан был ликвидирован во время совместной операции спецподразделений Афганистана и США, сообщает The New York Times.

Его смерть подтвердила Дебра Ричардсон, которая представляет вооруженные силы США в Афганистане.

По ее словам, теперь “Талибан” должен рассмотреть возобновление мирных переговоров.

Читайте: Почти 30 погибших: в Афганистане в мечети прогремел взрыв

К слову, мулла Абдул Манан создал подразделения повстанцев, чтобы захватывать большую часть Гильменда.

Он был главной фигурой в создании специальных сил талибов – “Красного подразделения”.

Группа получила основную задачу – осуществлять жестокие убийства по всей территории Афганистана.​

Напомним, вчера в Афганистане погибли 37 талибов.

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США направили разведку к берегам Крыма
В Афганистане погибли 37 талибов – пытались заминировать авто
Дороги ушли под землю: последствия землетрясения на Аляске
Агрессия на Азовском море: в США создали резолюцию против РФ
Агрессия РФ в Азовском море: США предоставят Украине военную помощь
Заставит ли Трамп Путина ответить за нападение в Азовском море
Спецпрокурор обвинил Манафорта в неправдивых показаниях
Почти 30 погибших: в Афганистане в мечети прогремел взрыв
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка