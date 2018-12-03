В результате авиационного удара США на юге Афганистана, погиб верховный командующий группировки “Талибан” Абдул Манан.

Командир “Талибана” Абдул Манан был ликвидирован во время совместной операции спецподразделений Афганистана и США, сообщает The New York Times.

Его смерть подтвердила Дебра Ричардсон, которая представляет вооруженные силы США в Афганистане.

По ее словам, теперь “Талибан” должен рассмотреть возобновление мирных переговоров.

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К слову, мулла Абдул Манан создал подразделения повстанцев, чтобы захватывать большую часть Гильменда.

Он был главной фигурой в создании специальных сил талибов – “Красного подразделения”.

Группа получила основную задачу – осуществлять жестокие убийства по всей территории Афганистана.​

Напомним, вчера в Афганистане погибли 37 талибов.

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images