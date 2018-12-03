В США ввели изменения на выдачу визы типа H-1B (рабочая виза), из-за чего ее стало сложнее получить.

Министерство внутренней безопасности США внесло изменения в правилах получения виз типа H-1B (рабочая виза), из-за которых зарубежным работникам будет сложнее попасть в американские компании, сообщает Голос Америки.

Новые правила гласят о том, что у работников из других стран должен быть высокий уровень квалификации и образования. Минимальный уровень – бакалавр.

Кроме того, компаниям, которые планируют нанимать зарубежных работников, понадобится зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

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Ежегодно 65 тыс. таких виз разыгрываются на лотерее в апреле, еще 2 тыс. могут дополнительно предоставить иностранным специалистам с научными степенями.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и США договариваются о поставках нового вооружения.