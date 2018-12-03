PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / США усложнили правила получения рабочих виз H-1B/

США усложнили правила получения рабочих виз H-1B

В США ввели изменения на выдачу визы типа H-1B (рабочая виза), из-за чего ее стало сложнее получить.

Министерство внутренней безопасности США внесло изменения в правилах получения виз типа H-1B (рабочая виза), из-за которых зарубежным работникам будет сложнее попасть в американские компании, сообщает Голос Америки.

Новые правила гласят о том, что у работников из других стран должен быть высокий уровень квалификации и образования. Минимальный уровень – бакалавр.

Кроме того, компаниям, которые планируют нанимать зарубежных работников, понадобится зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Читайте: Трамп может остановить Северный поток-2 – посол США

Ежегодно 65 тыс. таких виз разыгрываются на лотерее в апреле, еще 2 тыс. могут дополнительно предоставить иностранным специалистам с научными степенями.

К слову, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и США договариваются о поставках нового вооружения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США направили разведку к берегам Крыма
Во время авиаудара США был ликвидирован командир афганских талибов
Дороги ушли под землю: последствия землетрясения на Аляске
Агрессия на Азовском море: в США создали резолюцию против РФ
Агрессия РФ в Азовском море: США предоставят Украине военную помощь
Заставит ли Трамп Путина ответить за нападение в Азовском море
Спецпрокурор обвинил Манафорта в неправдивых показаниях
Черная пятница 2018: где покупать в Украине и как не быть обманутым
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка