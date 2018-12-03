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В Германии предложили ограничить доступ РФ к европейским портам

В Германии предлагают запретить российским судам из Азовского моря заходить в порты ЕС и США.

Генеральная секретарша партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила снизить закупки российского газа и запретить кораблям РФ из Азовского моря заходить в порты США и ЕС, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, ограничительные меры Германии не достигли нужной жестокости, иначе бы Путин не решился на агрессию в Керченском проливе.

Крамп-Карренбауэр добавила, что своими действиями в Азовском море Россия заставляет немецкие власти вернуться к обсуждению вопроса о строительстве Северного потока-2.

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К слову, в Венгрии заявили о полной поддержке Украины в вопросе агрессии РФ в Керченском проливе.

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