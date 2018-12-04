Характер ранений украинских воинов в Азовском море россияне держали в тайне. Видимо, чтобы мир не узнал, из какого оружия в них стреляли. Скудную информацию на свой страх и риск сообщали тайно врачи Керченской городской больницы №1.

Двух наших контрразведчиков ФСБ сразу отделила от других, допросили их первыми. Ну, а потом трое моряков дали противоречивые показания по написанному ФСБ как под копирку текстом. В сказанное не поверили ни родные, ни военные руководители ребят.

На судилище в оккупированном Крыму наши моряки держались очень мужественно. Героические командиры трех кораблей отказались от сотрудничества с ФСБ.

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Москва нарушила все, что только можно нарушить. Бросила моряков в тюрьму в СИЗО. Хотя по всем международным нормам военнопленных нельзя держать вместе с уголовниками. Россия же их определяет как обычных нарушителей границы, которые каким-то образом оказались на военных кораблях.

Согласно Женевской конвенции раненых моряков Россия должна отдать Украине. Но Кремль последние годы откровенно плюет на международные правила и нормы. Может потому суд над нашими пленными проходил тайно, в закрытом режиме.

После перемещения в Москву раненых моряков поместили в лазарет СИЗО Матросская тишина, остальных держат в Следственном изоляторе ФСБ Лефортово. Сознательно разбросали по одиночным камерам. Чтобы не было связи и легче было давить и обрабатывать. Если же Западу не удастся додавить Путина, то уже в январе наших моряков могут приговорить к 6 годам лишения свободы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на пленных украинских моряков оказывается психологическое давление.