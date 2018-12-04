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Факти / Світ / ЄС і США мають разом протистояти агресії РФ - Могеріні/

ЕС и США должны вместе противостоять агрессии РФ – Могерини

Только вместе Европа и США смогут противостоять российской агрессии, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Так она прокомментировала ситуацию вокруг захвата Россией украинских моряков и судов в Керченском проливе во время выступления в Гарвардской школе наук и международных дел в Кембридже (США), сообщается на сайте ЕС.

– Мы имеем общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины – только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и в других местах, – заявила Могерини.

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По ее словам, события в Керченском проливе и на Азове являются прямым следствием очевидного нарушения правил мирного сосуществования на европейской территории.

К слову, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддержит санкции против РФ из-за конфликта в Азовском море.

Фото: Getty Images

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