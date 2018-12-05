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Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея

Ситуация в Азовском море должна побудить ЕС отказаться от строительства Северного потока-2.

Ситуация в Керченском проливе, во время которой Россия атаковала украинские корабли, показала, что “строительство Северного потока-2 – плохая идея”.

С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Госдепа США , пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, для ЕС должно стать очевидным после инцидента в Азовском море, что газовый проект в обход Украины не должен существовать. В США считают, что сдерживать российскую агрессию станет еще сложнее после запуска Северного потока-2.

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Также представитель Госдепа США заявил, что немецкие политики “стали больше прислушиваться” к Вашингтону на счет реализации проекта.

К слову, в США считают, что президент Дональд Трамп имеет много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

 

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