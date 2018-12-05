Дочь премьер-министра ОАЭ принцесса Латифа, которая хотела убежать из страны, исчезла.

Дочь премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума принцесса Латифа пытались бежать из страны, но ее поймали.

Об этом сообщает The Gardian.

По словам друзей, девушка планировала свой побег 7 лет. Принцесса пыталась сбежать на яхте, но ее схватили вооруженные люди неподалеку от побережья Индии.

О местонахождении и состоянии принцессы ничего неизвестно еще с марта.

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Перед бегством Латифа записала видео, в котором сообщила, что это уже вторая попытка сбежать из “золотой тюрьмы”.

Впервые она это сделала в 16 лет, после чего находилась 3 года под арестом, где ее избивали и подвергали пыткам.

К слову, старшая сестра принцессы раньше тоже пыталась убежать, но ее нашли и она долгое время находилась под постоянным наблюдением врачей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что принцесса Саудовской Аравии впервые попала на обложку Vogue.

Фото: Латифа аль Мактум (скриншот)