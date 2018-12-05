Сейчас у России еще существует шанс вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия давно нарушала Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, однако у нее есть шанс вернуться к его выполнению, передает УНИАН.

РФ много лет не признавала нарушение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности даже несмотря на то, что ей предоставляли соответствующие факты и информацию.

– РФ отказывалась от существования целой ракетной системы, и наконец она должна признать, что у нее есть такая ракетная система. Теперь она пытается сказать миру, что эта новая ракетная система не нарушает договор, – сказал Столтенберг.

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По словам генсекретаря НАТО, все союзники согласны с тем, что США придерживаются договора, а Россия его нарушает.

Это привело к тому, что в Европе появились российские ракеты, у которых есть ядерный потенциал.

К слову, начиная с 4 декабря у России есть 60 дней на то, чтобы начать выполнять условия ракетного договора. Если этого не произойдет, США больше не будут придерживаться его.