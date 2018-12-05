PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Росія має останній шанс: Столтенберг про ракетний договір/

У России есть последний шанс: Столтенберг о ракетном договоре

Сейчас у России еще существует шанс вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия давно нарушала Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, однако у нее есть шанс вернуться к его выполнению, передает УНИАН.

РФ много лет не признавала нарушение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности даже несмотря на то, что ей предоставляли соответствующие факты и информацию.

– РФ отказывалась от существования целой ракетной системы, и наконец она должна признать, что у нее есть такая ракетная система. Теперь она пытается сказать миру, что эта новая ракетная система не нарушает договор, – сказал Столтенберг.

Читайте: Подарок России: сенаторы призвали Трампа не выходить из ракетного договора

По словам генсекретаря НАТО, все союзники согласны с тем, что США придерживаются договора, а Россия его нарушает.

Это привело к тому, что в Европе появились российские ракеты, у которых есть ядерный потенциал.

К слову, начиная с 4 декабря у России есть 60 дней на то, чтобы начать выполнять условия ракетного договора. Если этого не произойдет, США больше не будут придерживаться его.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
Словакия выслала российского дипломата за шпионаж
Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея
ЕС и США должны вместе противостоять агрессии РФ – Могерини
Не имела никаких оснований! НАТО о захвате Россией украинских кораблей
Украинские моряки в российском плену: какие международные нормы нарушил Кремль?
НАТО поддержит Украину, если агрессия РФ продолжится – Столтенберг
Подарок России: сенаторы призвали Трампа не выходить из ракетного договора
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка