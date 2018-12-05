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Запад VS Россия: реакция на атаку в море

Сразу после нападения на украинских моряков началась и политическая битва. Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН. Несмотря на многочисленные доказательства российской агрессии – представитель Кремля даже не моргнув глазом продолжал говорить, что это якобы Украина напала на Россию.

Во время заседания страны-члены Совбеза осудили действия России и традиционно выразили обеспокоенность, а некоторые даже глубокую обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вблизи Керченского пролива. Расставила точки над і – представительница США. Впрочем добиться таких резких заявлений было непросто, – рассказал министр иностранных дел Павел Климкин – Россия пыталась навязать свою гибридную повестку дня.

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Мгновенно отреагировали на военное нападение и в НАТО. В один голос поддержали Украину страны Балтии, которые хорошо знают, что такое русская оккупация, а также Польша. Поляки, помимо прочего заявили, что дерзкая атака россиян в Черном море дает дополнительные рычаги для блокирования строительства Северного потока-2. Жестко высказался и президент Европейского Совета Дональд Туск. Однако в ЕС далеко не все согласны с такой позицией.

Такую реакцию главных европейских партнеров и членов Нормандского формата – эксперты оценили как слабую.

Трамп написал в твиттере, что передумал встречаться с Путиным пока тот не освободит украинских моряков и не вернет судна. Похоже для Путина такое поведение Трампа стало неожиданностью. При выходе на протокольное фото G-20, американский президент даже не поздоровался с главой Кремля, а прошел мимо. В Буэнос-Айресе Путину все время приходилось оправдываться и выслушивать требования от мировых лидеров. Освободить моряков призвал Кремль и лидер Канады Джастин Трюдо.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Меркель, Трюдо и Макрон призвали Путина освободить захваченных на Азове моряков.

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