Абсурд ситуации заключается в том, что на журналистке была надета закрытая блузка, с закрытыми плечами. Единственное, что было оголено – это руки.

Девушка возмутилась ситуацией, написав об этом на своей страницу в Twitter:

Позже она рассказала, что ассистент в парламенте попросил ее накинуть на плечи куртку. Девушка отказалась и ее попросили покинуть парламент.

Также она прикрепила фотографию своего наряда.

Многие сочли ее кофту не откровенной, упомянув, что сейчас в Австралии лето и ходить с открытыми руками нормально.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG

— PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) 3 декабря 2018 г.