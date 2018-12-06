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Без выреза и с закрытыми плечами: журналистку выгнали из парламента из-за наряда

Австралийскую журналистку выгнали с пресс-конференции из-за слишком откровенного наряда.

Абсурд ситуации заключается в том, что на журналистке была надета закрытая блузка, с закрытыми плечами. Единственное, что было оголено – это руки.

Девушка возмутилась ситуацией, написав об этом на своей страницу в Twitter:

– Меня только что выкинули с конференции, утверждая, что моя одежда слишком откровенна. Это сумасшествие.

Позже она рассказала, что ассистент в парламенте попросил ее накинуть на плечи куртку. Девушка отказалась и ее попросили покинуть парламент.

Также она прикрепила фотографию своего наряда.

Многие сочли ее кофту не откровенной, упомянув, что сейчас в Австралии лето и ходить с открытыми руками нормально.

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К слову, бельгийская фотомодель Мариса Папен задрала юбку и сфотографировалась в соборе Святой Софии в Стамбуле (Турция).

Фото: PatriciaKarvelas/Тwitter

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