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Факти / Світ / Росія / Погрожував себе вбити: у Москві підліток напав на школу/

Угрожал себя убить: в Москве подросток напал на школу

В московском районе Жулебино эвакуировали школу из-за ученика, который принес в учебное заведение нож.

16-летний парень в Москве принес в школу канцелярский нож , забаррикадировался в одном из помещений и угрожал себя убить. Из-за инцидента из учебного заведения эвакуировали учеников и учителей, пишет Интерфакс.

На место прибыла полиция, скорая и психиатры. Также к разговору с агрессивным учеником подключили его мать.

Фото: telegram-канал Mash

В результате переговоров парень сдался полиции и был отправлен на психиатрическую экспертизу. Никто не пострадал.

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Сообщается, что у парня, который был отличником, произошел психоэмоциональный срыв из-за плохо выполненной работы на ЕГЭ.

К слову, в ноябре в России ученик принес в школу топор и канистру бензина.

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