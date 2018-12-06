Северный Урал. Один из склонов Холат-Сяхыл, что на мансийском языке означает – гора мертвецов. Впоследствии этот безымянный перевал назвали Перевалом Дятлова.

Екатеринбург. В советские времена назывался – Свердловск. Легендарный УПИ – уральский политехнический институт. Именно с этим заведением связана загадка, которая не дает покоя многим исследователям и конспирологам.

Экспедиция группы Дятлова отправилась в горы в конце января 59-го. Поход был рассчитан на несколько недель. В группе – десять человек, в основном студенты политеха. В последний момент к группе добавляется неизвестный никому 37-летний инструктор по туризму Семен Золотарев.

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29-е, 30-е, 31-е января. Группа подошла к высоте 1079 – гора Холат-Сяхыл. Когда-то здесь вроде погибли десять охотников манси. Почему группа принимает решение развернуться и переночевать на перевале. Их начинают искать в середине февраля.

Сначала расследуют версию – убийство народностью манси. Пока эксперт не укажет – палатка был разрезан изнутри. То есть, они внезапно выбежали из палатки. Другая версия – лавина, которая сошла на палатку. Уже в апреле следствие вроде взяло курс на версию несчастного случая.

59-й год, разгар холодной войны. Советский Союз именно испытывает новые баллистические ракеты.

Официально – никаких ракетных пусков в то время не было. Но позже стало известно, что именно с сентября 59 года Россия начала активно испытывать баллистические ракеты. Студенты могли стать случайными жертвами. А причина их смерти – большим государственным секретом. Но почему в архивах КГБ об этом ни слова. Или Кремлю до сих пор выгоднее версия о ритуальном убийстве чем горькая правда? Как бы там ни было, но дело Перевал Дятлова до сих пор остается одной из величайших тайн 20 века.

К слову, в небе над Украиной: Тайна гибели футбольной команды Пахтакор.