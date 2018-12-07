Канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз.

Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, официально покинула пост лидера партии Христианско-демократический союз.

Делегаты партии сегодня выберут человека, который возглавит партию после Меркель.

На пост претендует Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц и Йенс Шпан.

Возможно, кто-то из них даже станет будущим канцлером Германии. Скорее всего, голосование пройдет в два этапа.

К слову, политик занимала эту должность на протяжении 18 лет

– Я не родилась ни канцлером, ни главой партии. Я всегда старалась выполнять свою работу по совести. И я всегда знала, что наступит день, когда я должна буду ее завершить. Это было честью для меня! — окончила свою речь Ангела Меркель.

После этой речи делегаты съезда аплодировали Меркель почти 20 минут. Многие плакали, держа плакаты “Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС”.

Прощальная речь Ангелы Меркель в роли главы ХДС (она занимала эту должность 18 лет). Делегаты партии сегодня выберут человека, который возглавит партию после Меркель. На пост претендует Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Фридрих Мерц и Йенс Шпан. Возможно, кто-то из них даже станет будущим канцлером Германии! Скорее всего, голосование пройдет в два этапа Опубліковано Телеканал OstWest П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Напомним, Ангела Меркель рассказала, когда Украина может вступить в ЕС.

Фото: Sean Gallup / Getty Images