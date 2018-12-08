Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Экс-госсекретарь назвал президента недисциплинированным, а тот его — глупым.

Так, Дональд Трамп написал,что Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Был глуп как пробка.

– И я не смог достаточно быстро от него избавиться. И он был ужасно ленив, – написал Трамп.

Ранее Тиллерсон во время выступления в Хьюстоне заявил, что Трамп не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов.

По словам экс-госсекретаря, американский президент действует в соответствии со своими инстинктами, и это выглядит как импульсивность.

– У нас разная система ценностей. Когда президент говорил: вот то, что я хочу сделать, я отвечал ему: я понимаю, но вы не можете делать это таким образом — это нарушает закон. Я его расстраивал этим.

Напомним, Трамп назначил бывшую телеведущую представителем США в ООН.