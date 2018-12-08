PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Дурний як пробка! Трамп і Тіллерсон обмінялися образами/

Глуп как пробка! Трамп и Тиллерсон обменялись оскорблениями

Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон обменялись оскорблениями. Экс-госсекретарь назвал президента недисциплинированным, а тот его — глупым.

Так, Дональд Трамп написал,что Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Был глуп как пробка.

– И я не смог достаточно быстро от него избавиться. И он был ужасно ленив, – написал Трамп.

Ранее Тиллерсон во время выступления в Хьюстоне заявил, что Трамп не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов.

Читайте: Это безумие! Трамп хочет обсудить гонку вооружений с РФ и Китаем

По словам экс-госсекретаря, американский президент действует в соответствии со своими инстинктами, и это выглядит как импульсивность.

– У нас разная система ценностей. Когда президент говорил: вот то, что я хочу сделать, я отвечал ему: я понимаю, но вы не можете делать это таким образом — это нарушает закон. Я его расстраивал этим.

Напомним, Трамп назначил бывшую телеведущую представителем США в ООН.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как США могут помочь Украине в Азовском море – варианты операций
Хизер Нойерт будет представлять США в ООН – чем известна телеведущая
Предупреждение для РФ: над Украиной заметили авиацию США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
У России есть последний шанс: Столтенберг о ракетном договоре
Госдеп: Атака на Азове показала, что Северный поток-2 – плохая идея
ЕС и США должны вместе противостоять агрессии РФ – Могерини
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка