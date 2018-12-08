В Москве скончалась глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Правозащитнице был 91 год.

Людмила Алексеева умерла на 92 году жизни в московской больнице № 15, сообщает Медуза.

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте РФ, рассказал, что правозащитница работала до последнего и еще накануне давала поручения своей помощнице.

Не обращайте внимания на то, что я россиянка. Мне стыдно за то, что мы делаем по отношению к Украине. Поверьте мне, я не одна такая. У нас таких людей много. Мы не все империалисты. Дай вам Бог быть успешными. И не только ради вас. Будете успешными вы, и Россия быстрее избавится от своих имперских геномов, и быстрее повернет на нормальный путь развития, – говорила Алексеева об Украине.

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Московская Хельсинкская группа – это диссидентская правозащитная организация, которая была создана 12 мая 1976 года. Единственная организация правозащитников, которая возродилась в постсоветскую эпоху и существует в России до сих пор.

Ранее Факты ICTV писали, что Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 года.

Фото: Коммерсанта